AirPods Pro 2: le cuffie potrebbero arrivare alla fine del prossimo anno

Non abbiamo ancora notizie ufficiali relative alle AirPods Pro 2, ormai attese da tempo dopo che il colosso di Cupertino ha rilasciato la prima generazione del dispositivo audio nel 2019, ma ancora avvolte dal mistero. Purtroppo però, a quanto pare la situazione resterà così ancora per un po’, come da poco riportato sulle pagine di MacRumors grazie a un report del noto analista Ming-Chi Kuo.

Sembra che il lancio potrebbe infatti avvenire solamente verso la fine del prossimo anno, e stando alle abitudini della compagnia, l’annuncio non sarebbe tanto lontano da quest’ultimo.

In una nota per gli investitori ottenuta da MacRumors, Kuo ha confermato la finestra di lancio abbastanza lontana, la quale esclude alcuni rumor arrivati in passato, forse in seguito a un rinvio da parte del colosso di Cupertino. Stando a quel che sappiamo, gli articoli si presenteranno con delle ulteriori funzionalità legate a salute e fitness grazie a dei nuovi sensori integrati, assieme a un chip pronto a migliorare la connettività.

L’ultimo modello di cuffie arrivato, che abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo che trovate a questo link, non ha portato miglioramenti di questo tipo, ed è quindi molto probabile che la prossima iterazione del brand, specialmente se si parlerà delle Pro, si spingerà un tantino più in là, ma restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte della compagnia.