X-Men e Fantastici Quattro: per Kevin Feige l’acquisizione dei diritti non ha cambiato i piani sul Multiverso Marvel

Ora che i Marvel Studios possono contare anche sulla possibilità di sfruttare gli X-Men ed i Fantastici Quattro per il Marvel Cinematic Universe possiamo immaginare film e serie TV sempre più intriganti, ma, secondo Kevin Feige, l’acquisizione di queste proprietà non ha fatto cambiare i piani rispetto alla nascita del Multiverso della Casa delle Idee.

Ecco quanto ha dichiarato lo stesso Kevin Feige a Collider:

Questo aspetto è sempre stato uno dei più intriganti che si trovano nei fumetti. Bisogna andarci cauti perché è un qualcosa che ti può sovrastare. Però ora che abbiamo più di vent’anni di storie con i vari personaggi possiamo iniziare a giocarci. L’abbiamo menzionato come uno degli stratagemmi di Mysterio in Far From Home. Ed i giocattoli che abbiamo a disposizione nel nostro baule sono aumentati grazie alle acquisizioni Fox, ma non hanno cambiato le carte in gioco e le nostre idee rispetto a quando volevamo introdurre il multiverso.