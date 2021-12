The Boys 3: ecco la prima immagine di Nick Wechsler come Blue Hawk

Ecco Nick Wechsler nei panni di Blue Hawk nella nuova immagine di presentazione di The Boys 3.

Nelle ultime ore è stata mostrata la prima immagine di un personaggio che verrà introdotto in The Boys 3: stiamo parlando del Blue Hawk che sarà interpretato da Nick Wechsler. Il personaggio è stato presentato anche in un video promozionale della Vought International.

Ecco la foto di Nick Wechsler come Blue Hawk in The Boys 3.

Mentre questo è il video.

Eric Kripke parlando di The Boys 3 ha dichiarato:

Sarà una stagione divertente, anche perché non avrà a che fare solo con Soldier Boy, ma riguarderà anche quello che è chiamato Payback. E ci sarà anche Laurie Holden nei panni della Contessa Cremisi, e qualche altro gruppo di supereroi che saranno fantastici. E poi ancora si parlerà di cosa era la vita in altri periodi in cui esisteva la Vought, come gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta.

La produzione della serie TV su The Boys è affidata a Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia, e Nick Barrucci. I protagonisti del telefilm sono Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, e Antony Starr.

L’adattamento live-action di The Boys ha battuto ogni record del servizio di streaming quando è stata lanciata la seconda stagione nel 2020. La storia raccontata sino ad ora è incentrata sulla natura corrotta della Vought International, le sorprendenti origini di Stormfront e la faida in corso tra The Boys e i Sette.

La terza stagione di The Boys arriverà nel 2022.