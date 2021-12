Spider-Man: Kevin Smith implora Tom Holland di continuare a interpretare Spider-Man

Durante il suo show Fatman Beyond il regista Kevin Smith ha parlato dello Spider-Man di Tom Holland, e considerando che l’interprete ha dichiarato che non crede di arrivare a trent’anni vestendo ancora i panni del tessiragnatele, Kevin Smith ha implorato Holland di continuare a interpretare il personaggio.

Ecco le parole con cui Kevin Smith implora Tom Holland di vestire ancora i panni di Spider-Man:

Non me ne frega niente, continua a fare i film di Spider-Man, fammi felice, non è così difficile. Lui è il mio Uomo Ragno preferito. Fai altri tre film, dacci i migliori anni della tua vita dentro questo ruolo. Un agente dovrebbe dire in casi del genere ‘dategli 20 milioni di dollari più delle percentuali’.

Smith ha continuato mostrando tutto il suo lato da fan-boy, dicendo “non sto pensando a ciò che vuole lui sinceramente, ma sto ragionando in base a ciò che desidero io, e voglio che lui continui ad essere Spide-Man”.

Nel frattempo vedremo sicuramente Tom Holland in Spider-Man: No Way Home in uscita il 15 dicembre. Il film riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. E ci sarà pure l’apparizione del Green Goblin interpretato nuovamente da Willem Dafoe, oltre a Jamie Foxx come Electro.