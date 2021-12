Razer presenta un dissipatore RGB per telefoni compatibile con MagSafe

Razer ha annunciato una novità piuttosto interessante per quel che riguarda gli iPhone. Abbiamo a che fare con una compagnia che da sempre offre un focus per il mondo del gaming, che si tratti divere e proprie periferiche da gioco o di gadget pronti a migliorare l’estetica di alcuni device in stile RGB. Questa volta la compagnia ha svelato un vero e proprio sistema di dissipazione esterno pensato proprio per i telefoni del colosso di Cupertino, con però anche altre possibili applicazioni.

Il nuovo device prende il nome di Razer Phone Cooler Chroma, ed è compatibile con la tecnologia MagSafe degli iPhone, grazie alla quale può essere posto sul retro dei dispositivi semplicemente utilizzando il sistema magnetico. Troviamo nello specifico due versioni, una che riguarda iPhone 12 e 13, e l’altra che non si presenta con la tencologia MagSafe ed è invece destinata al pubblico Android.

Ovviamente salvo casi eccezionali, gli iPhone riescono a gestire le temperature, anche se alte, autonomamente, e non richiedono quindi la presenza di un dispositivo esterno. Tuttavia, per le sessioni di gioco o per operazioni intense, che magari possono durare anche per periodi di tempo prolungato, il nuovo gioiellino dovrebbe fornire la giusta freschezza.

La ventola RGB targata Razer si presenza con una ventola a 7 pale in grado di raggiungere i 6400rpm, con profilo di rumore di 30dB, di conseguenza abbastanza basso. Grazie alla connessione Bluetooth con i telefoni si ha modo di regolare le impostazioni, ma c’è da specificare che è necessario collegare il tutto con un cavo USB, in quanto il dissipatore esterno non include una batteria. Ovviamente, dettaglio immancabile se si pensa all’azienda con cui abbiamo a che fare, grazie alla connessione Bluetooth è possibile regolare anche i LED della ventola. Trovate a questo link tutti i dettagli per l’acquisto sul sito ufficiale.