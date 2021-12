Lucca Comics & Games: cordoglio per la scomparsa di Claudio Bertieri

Lucca Crea e Lucca Comics & Games esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Claudio Bertieri, tra gli antesignani della manifestazione.

Grande conoscitore del mondo del fumetto e del cinema di animazione, fu tra i fondatori del Salone, insieme a Romano Calisi, Rinaldo Traini, Umberto Eco e altri intellettuali fin dai tempi di Bordighera. Speciale il suo apporto nella comprensione dell’opera di Lele Luzzati, fece parte del direttivo del Salone dei Comics di Lucca fino dalla prima edizione del 1966.

Colonna della manifestazione per decenni: dal 1988 al 1992 fu vice presidente dell’ente autonomo Max Massimino Garnier che allora organizzata la fiera lucchese. Ha curato una trentina di volumi, diretto festival internazionali, ordinato mostre personali, antologiche e tematiche, spaziando dal cinema ai comics, al teatro, all’arte visiva, allo sport.

Più volte membro di giurie nazionali e internazionali internazionali, ha realizzato volumi di prestigio per la grande industria, tenuto corsi universitari sull’immagine, ideato e diretto programmi televisivi per la Rai.

Per il Salone di Lucca realizzò nel 1980 il bellissimo volume 13 volte Lucca dedicato alle prime tredici edizioni della manifestazione.

