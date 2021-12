Hawkeye: il quinto episodio farà esplodere internet

Secondo quanto riferito da un giornalista di TV Line, il quinto episodio di Hawkeye avrà degli elementi in grado di far esplodere internet.

Con il quarto episodio di Hawkeye che è da poco disponibile su Disney+, chi ha già visto la puntata si sta proiettando verso il quinto episodio, che, secondo quanto stanno riferendo alcune fonti sul web, sarà capace di “far esplodere internet”.

A rivelare questo rumor è stato il giornalista Matt Webb Mitovich, che secondo quanto avrebbe appreso da alcune fonti importanti, ha dichiarato che il quinto episodio di Hawkeye “dovrebbe fare esplodere un po’ Twitter”, e di conseguenza internet. Il senso della frase è il fatto che dovrebbero accadere degli avvenimenti, ed essere presentati dei personaggi in grado di far scatenare gli appassionati.

Fin dall’uscita della serie TV su Hawkeye si parla della possibilità di vedere il Kingpin di Vincent D’Onofrio presente all’interno delle puntate, magari in quella finale, o proprio durante il quinto episodio. Ma per scoprire tutto questo dovremo attendere il prossimo mercoledì.

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez.