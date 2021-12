Halle Berry spiega perché è andata a ritirare il Razzie Award dopo la performance in Catwoman

Halle Berry ha spiegato a Vanity Fair per quale motivo è andata a ritirare nel 2004 il Razzie Award per la sua performance in Catwoman.

Oltre ad aver ricevuto un premio Oscar, Halle Berry ha anche ottenuto nella sua carriera un Razzie Award per la sua partecipazione a Catwoman, ed è rimasto nella memoria degli appassionati il fatto che l’attrice sia andata personalmente a ritirare il premio nel 2004.

Halle Berry ha raccontato sull’esperienza dei Razzie Awards:

Sono andata a ritirarlo perché credo che ci prendiamo troppo sul serio. Se otteniamo un Oscar o un altro premio tendiamo a sentirci migliori di tutti gli altri, ma non è così. Ho sempre pensato che se non puoi essere un buon perdente, non sarai nemmeno un vero vincente. Perciò sono andata lì e mi sono presa in giro da sola.

La Berry non ha mai nascosto il fatto di essere felice per la sua partecipazione a Catwoman, un film che ha raccontato essere stato il maggiore guadagno della sua carriera, ed un lungometraggio per il quale si è impegnata davvero tanto. Halle Berry ha anche detto che le piacerebbe dirigere un film su Catwoman. Ecco le sue parole:

Mi piacerebbe dirigerlo, perché avendo interpretato il personaggio riuscirei a reimmaginare quel mondo e la storia.

