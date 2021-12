Discord testa degli abbonamenti per i server

Dopo che è riuscito a raggiungere una posizione a dir poco ottima per quel che riguarda il settore delle app di comunicazione, Discord continua per fortuna a essere aggiornato di continuo da parte del team di sviluppo, il quale ha da poco presentato una nuova trovata piuttosto interessante. Parliamo nello specifico di un vero e proprio metodo di monetizzazione per i creatori di contenuti, i quali possono ora racimolare denaro offrendo delle sottoscrizioni alle proprie community.

Grazie a queste, si ha modo di presentare dei contenuti esclusivi non accessibili agli utenti che non posseggono un dato livello di abbonamento alla community in questione, con una parte che viene ovviamente data alla compagnia e una che resta ai creatori di contenuti. Resta il fatto che sarà comunque possibile creare dei server gratuiti, e aprire dei canali specifici a pagamento, con i benefici accennati in apertura.

Per il momento, la compagnia stessa ha definito le sottoscrizioni come un progetto ancora in fase iniziale, che risulterà disponibile prima per un numero limitato di community, le quali avranno modo di testare le funzionalità, e in caso di riscontro positivo si aprirà solamente in seguito a tutto il pubblico, con eventuali cambiamenti dovuti nel caso in cui vengano notato problemi.

Va detto che diversi membri dell’enorme piattaforma hanno utilizzato fino a oggi metodi pensati al fine di “emulare” un sistema che ora è diventato ufficiale, come ad esempio dei server aperti solamente a chi effettua delle sottoscrizioni su Patreon. Tuttavia, considerando che “la fetta” dela società è per ora solamente del 10%, sembra che questo metodo possa risultare maggiormente conveniente, a che se staremo a vedere in che modo la community di Discord riuscirà a sfruttarlo nel corso dei prossimi mesi, durante la fase di testing.