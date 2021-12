Diabolik: il character video del protagonista e il videomapping sulla Mole Antonelliana

In occasione dell’uscita nei cinema di tutta Italia del nuovo film su Diabolik dei Manetti bros., Rai Cinema e 01 Distribution, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la città di Torino, vestiranno la Mole Antonelliana con le sfolgoranti immagini del film fino al 16/12, data di uscita nelle sale, illuminando le notti torinesi. Grazie all’APP MNC XR – scaricabile dagli store – sarà possibile ascoltare da ogni parte della città la musica degli spettacoli in sincrono. In più, vi presentiamo il character video ufficiale del protagonista.

Il film è stato scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. A dare il volto a Diabolik abbiamo Luca Marinelli, Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell’ispettore Ginko.

Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio, con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.

Questa la sinossi ufficiale:

La storia oscura e romantica dell’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, ambientata nello stato di Clerville alla fine degli anni ‘60. A dargli la caccia, e a cercare di fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko.

