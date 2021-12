WhatsApp permette ora di impostare le chat effimere di default

È passato ormai diverso tempo da WhatsApp ha ricevuto una feature che permette agli utenti di impostare automaticamente il tempo in cui i messaggi spariscono dalle chat. Adesso, come confermato ufficialmente da parte di Meta, risulta possibile impostare il tutto come predefinito per tutte le conversazioni singole.

Una volta effettuato il processo, si ha modo di scegliere il periodo di permanenza dei messaggi, con due nuovi opzioni adesso disponibili all’infuori dei 7 giorni: 24 ore e 90 giorni, e riguarderanno tutte le nuove conversazioni singole avviate.

Vanno specificati alcuni dettagli, ovvero che al momento la possibilità di far sparire i messaggi in automatico è presente solamente per le chat singole, anche se è possibile che la stessa si presenti in futuro anche per i normali gruppi, considerando tra l’altro la mole di contenuti generalmente maggiore che viene inviata negli stessi, e che resta la possibilità di impostare tutto comunque manualmente.

Inoltre, resta il fatto che questo metodo fa sparire sì i messaggi dopo un breve periodo di tempo, ma ciò non toglie che tutti i partecipanti alla chat hanno comunque modo di salvarli in qualunque modo, con un backup ad esempio o con semplici screenshot, ovviamente prima che il software li rimuova in automatico.