Venom: Kevin Feige spiega perché è il momento giusto per farlo incontrare con Spider-Man

Kevin Feige ha spiegato i motivi che hanno portato i Marvel Studios ad iniziare ad inserire Venom nell'MCU per farlo incontrare con Spider-Man.

In Venom: La Furia di Carnage viene creata una connessione con lo Spider-Man di Tom Holland, una situazione che molti appassionati aspettavano, ed il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha spiegato il perché è arrivato il momento di far incontrare i due personaggi.

Ecco le parole di Kevin Feige:

Basta guardare le ovvie connessioni nei fumetti tra Spider-Man e Venom per dire che la presenza del simbionte nell’MCU è un qualcosa di naturale. E visto che la Sony ha fatto i suoi film su Venom che sono andati tanto bene, e che Tom Hardy è divenuto iconico nella sua rappresentazione del personaggio, è stato naturale dire ‘quando li facciamo incontrare’?

E mentre Venom: La Furia di Carnage è uscito lo scorso ottobre, il 15 dicembre arriverà al cinema Spider-Man: No Way Home. Nonostante sia in sviluppo Venom 3, anche la stessa produttrice Amy Pascal ha detto che tutte le attenzione ora sono puntate su Spider-Man. Ecco le parole di Amy Pascal:

Stiamo ancora pianificando il tutto, ma in questo momento siamo focalizzati sull’obiettivo di portare più persone possibili a vedere Spider-Man: No Way Home.

