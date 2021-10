Venom: La Furia di Carnage – Andy Serkis rivela il clamoroso incontro

Andy Serkis ha parlato del clamoroso incontro presente in Venom: La Furia di Carnage. Le dichiarazioni presenti in questa news sono SPOILER.

Durante un’intervista a Comicbook.com Andy Serkis ha rivelato la clamorosa apparizione presente in Venom: La Furia di Carnage. Si tratta di una notizia già venuta fuori attraverso un leak della scena post-credits, ma le parole di Serkis hanno approfondito alcuni dettagli su questa presenza.

SPOILER ALERT

Se non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite e non leggete le dichirazioni qui sotto!

SPOILER ALERT

Ecco le parole di Serkis:

Nel film c’è una collisione tra Spider-Man e Venom, perché volevamo che il pubblico sapesse che questi universi stanno per collidere, e perciò lo abbiamo fatto in questa maniera, che è un modo per lasciare aperte diverse porte senza dare delle tempistiche. Diciamo che la porta non è stata completamente aperta, sono ancora rimaste in sospeso molte domande, è giusto una presentazione nel senso più pieno del termine.

Ricordiamo che negli Stati Uniti Venom: La Furia di Carnage è già uscito nelle sale cinematografiche, e quindi il dibattito sulla scena post-credits è più che aperto, mentre in Italia il lungometraggio arriverà il 14 ottobre.

Protagonisti del film saranno Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams e Naomie Harris.

