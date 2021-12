Venom 3: Amy Pascal conferma lo sviluppo del terzo film

La produttrice Amy Pascal ha confermato che Venom 3 è in sviluppo, anche se ora l'attenzione è tutta su Spider-Man: No Way Home.

Si era già parlato qualche tempo fa della possibilità di realizzare Venom 3, con l’idea, che era stata già concepita in precedenza, di lavorare ad una trilogia, ed ora a confermare il tutto c’è stata la produttrice Amy Pascal, che, intervistata da Collider, ha confermato lo sviluppo del terzo lungometraggio.

Ecco le parole di Amy Pascal su Venom 3:

Stiamo ancora pianificando il tutto, ma in questo momento siamo focalizzati sull’obiettivo di portare più persone possibili a vedere Spider-Man: No Way Home.

Che sia un modo per riferirsi al collegamento tra Venom e Spider-Man: No Way Home (del resto il lungometraggio sul simbionte ha aperto le porte a tutto ciò)? A parlare del terzo film su Venom in precedenza era stato il regista Andy Serkis. Secondo quanto dichiarato da Serkis, Tom Hardy e la sceneggiatrice Kelly Marcel avrebbero intenzione di creare un arco narrativo capace di completarsi con una trilogia. Perciò ci sarebbe ancora un terzo film a disposizione per continuare il ciclo di Venom, creando magari dei suggestivi incroci con personaggi dello spiderverso.

Ricordiamo che lo scorso ottobre è uscito al cinema Venom: La Furia di Carnage.