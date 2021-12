The King’s Man – Le Origini: doppia clip dal film prequel con Ralph Fiennes

Si intitolano “Time to Dance” e “Gentlemen” le nuove clip ufficiali tratte da The King’s Man – Le Origini rilasciate da 20th Century Studios che vi presentiamo oggi: la prima vede un coreografico combattimento contro Rasputin, mentre la seconda un momento classico della serie, ovvero la vestizione da vero gentleman.

Nel cast del film Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. Basato sul fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons, il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.

Questa la sinossi ufficiale del film, in uscita nel nostro paese il 5 gennaio 2022:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli.

Leggi anche: