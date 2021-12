Roberto Recchioni ad Arena Robinson: “Zerocalcare e i manga vendono più di qualsiasi scrittore”

Direttamente dall’Arena Robinson a Più libri più liberi lo sceneggiatore e disegnatore Roberto Recchioni, assieme al disegnatore LRNZ, hanno dato il loro punto di vista sul mercato editoriale, con Recchioni che ha dichiarato che “Zerocalcare e i manga vendono più di qualsiasi scrittore che cerchiamo di imporre”.

Il mondo del libro in Italia si è ritrovato, soprattutto negli ultimi tempi, a vedere i manga e le graphic novel (su tutte quelle di Zerocalcare) scalare le classifiche delle produzioni editoriali più vendute, e lo stesso LRNZ (Lorenzo Ceccotti) ha sottolineato: “Una grande quota di librerie dipende dal fumetto per andare avanti. I lettori ci sono sempre stati”.

La nuova opera di Zerocalcare, Niente di Nuovo sul Fronte di Rebibbia, è già al primo posto tra i libri più venduti nella settimana. Mentre tra i manga stanno ottenendo grandi risultati, Tokyo Revengers di Ken Wakui e Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto.

Secondo LRNZ:

Il disegno nel fumetto giapponese è osmotico con la scrittura, l’ideogramma. E questo ha generato una libertà di pensare le immagini che è sfrenata e garantisce una semplicità unica. lo sono famoso per essere certosino, ma questo è un male terribile. Il fumetto dovrebbe essere veloce ed efferato. Il loro sarà pure più industriale, ma è un mercato che non delude mai.

Mentre Recchioni ha sottolineato: