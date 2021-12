Knock at the Cabin: Dave Bautista protagonista del nuovo film di M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan ha scelto il protagonista del suo prossimo film, Knock at the Cabin, che sarà il popolare Dave Bautista.

Il prossimo film di M. Night Shyamalan, intitolato Knock at the Cabin, avrà un protagonista d’eccezione: stiamo parlando di Dave Bautista. Si tratta quindi di una nuova importante collaborazione dell’interprete ed ex wrestler, dopo aver lavorato con Denis Villeneuve, James Gunn e Rian Johnson.

Il film Knock at the Cabin che avrà Dave Bautista come protagonista, sarà scritto e diretto da M. Night Shyamalan, che farà da produttore assieme a Ashwin Rajan per la casa di produzione Blinding Edge Pictures. Gli altri produttori saranno Marc Bienstock e Steven Schneider.

l film uscirà per la Universal, che ha già realizzato con Shyamalan i lungometraggi The Visit, Split, Glass e Old. Knock at the Cabin arriverà nelle sale cinematografiche il 3 febbraio 2023.

Di recente Dave Bautista ha parlato della sua decisione di lasciare il wrestling per il cinema, confermando che si sia trattata di una scelta corretta, soprattutto dopo Dune. Ecco le sue parole: