Cleopatra: Patty Jenkins abbandona la regia del film con Gal Gadot

La regista dei due film di Wonder Woman, Patty Jenkins, ha deciso di lasciare l'incarico da regista per il Cleopatra con protagonista Gal Gadot.

Non c’è pace per i molteplici progetti da regista di Patty Jenkins: la cineasta, nota per aver diretto i due lungometraggi con protagonista Gal Gadot nei panni della supereroina Wonder Woman, ha lasciato libera la sedia di regia del film su Cleopatra di prossima produzione, che avrebbe visto nel ruolo proprio Gadot.

Non è stato ben specificato il motivo, anche l’ipotesi più probabile è un semplice conflitto in schedule, dato che già avere in programma il terzo Wonder Woman e lo spin-off di Star Wars, Rogue Squadron, si stava rivelando molto impegnativo, tanto da far slittare le date di produzione di quest’ultimo.

A sostituirla sarà dunque Kari Skogland, fresca dall’esperienza con The Falcon and the Winter Soldier e dalla grande esperienza (tra le ultime serie in cui ha diretto episodi ci sono anche The Walking Dead e The Handmaid’s Tale).

