William Shatner e il suo viaggio nello Spazio diventano un documentario di Amazon Prime Video

Il viaggio che l'ex capitano Kirk di Star Trek, William Shatner, ha compiuto nello Spazio sarà documentato in uno speciale di Amazon Prime Video.

Considerando che di mezzo c’è Jeff Bezos non poteva non passare tra le mani di Amazon Prime Video il viaggio nello Spazio di William Shatner, il popolare Kirk della saga di Star Trek, che circa due mesi fa ha viaggiato a bordo della Blue Origin, e che prossimamente sarà protagonista del documentario intitolato Shatner in Space.

Il documentario che racconterà il viaggio nello Spazio di William Shatner arriverà su Prime Video il 15 dicembre negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Australia ed in Nuova Zelanda. Negli altri territori il documentario arriverà nel 2022.

Si tratterà di uno speciale di circa un’ora in cui gli spettatori potranno vedere il prima, durante e dopo del viaggio spaziale che ha avuto come protagonista l’ex capitano dell’Enterprise nella serie classica di Star Trek.

Ricordiamo che il viaggio è avvenuto il 13 ottobre, ed ha visto Shatner andare in orbita assieme a Chris Boshuizen, Glen de Vries e Audrey Powers. Lo stesso Shatner ha dichiarato:

Il tempo che ho trascorso nello Spazio è stata l’esperienza più profonda della mia vita. Questo speciale offrirà uno sguardo drammatico a quella situazione, e spero che possa invogliare altre persone ad andare nello Spazio.

Il documentario è stato prodotto da Amazon Studios, Blue Origin, Film 45, Jason Ehrlich Productions e da Bright Spot Content.