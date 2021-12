Tom Holland sarà Fred Astaire in un nuovo film biografico targato Sony Pictures

Non solo Spider-Man e Uncharted: Tom Holland ha, tra i progetti per il futuro in casa Sony Pictures, anche un biopic sul celebre attore e ballerino del bianco e nero Fred Astaire, secondo quanto ha rivelato a un recente evento per No Way Home.

Oh, interpreterò Fred Astaire. La sceneggiatura è stata approntata una settimana fa. Non l’ho ancora letta, non me l’hanno ancora data. So che ce l’ha Amy Pascal. Mi ha chiamato su Facetime prima, mentre mi facevo il bagno e abbiamo avuto una bella chiacchierata. Ma sì, interpreterò Fred Astaire.

Il film non era ancora stato ufficialmente annunciato dalla produzione, ma accennato come possibilità in un precedente pezzo su GQ che citava proprio Pascal come fonte.

Il casting di Holland sarebbe un’ottima scelta, visto il già ottimo rapporto in essere tra la produttrice e l’attore e il fatto che lui sia particolarmente calzante per la parte, visto anche il background da ballerino di Holland.

Il film non va, tuttavia, confuso con quello di Amazon che parlerà di Fred & Ginger e in cui Astaire sarà interpretato da Jamie Bell (che ha un background attoriale simile a quello di Holland, compreso l’aver interpretato Billy Elliot).

