Tom Holland e Robert Downey Jr. tornano a comparire insieme in un video dopo Avengers: Endgame

Tom Holland e Robert Downey Jr. sono comparsi di nuovo insieme in video per una causa di beneficienza. Era da Avengers: Endgame che non si rivedeva il super duo.

Era dai tempi di Avengers: Endgame che Tom Holland e Robert Downey Jr. non comparivano insieme in un video, ed il tutto è accaduto durante il Venture Into Cures EB Research Fundraiser: nel mezzo dell’evento Tom Holland è stato chiamato dall’amico Robert Downey Jr. Insieme hanno sostenuto una causa di beneficienza riguardante l’Epidermolisi bollosa.

Ecco il video in cui Tom Holland viene contattato da Robert Downey Jr., riproponendo il duo del Marvel Cinematic Universe formato da Spider-Man ed Iron Man.

Lo stesso interprete di Spider-Man ha dichiarato riguardo all’Epidermiolisi bollosa:

Non ho mai visto storie di coraggio e resilienza paragonabili a quelle delle persone che lottano con l’Epidermolisi bollosa. Io interpreto un supereroe nei film, ma i veri supereroi sono queste famiglie e questi ragazzi. Loro lottano contro le avversità ogni giorno, e cercano di guardare al futuro. Dobbiamo aiutarli a portare avanti la causa per la ricerca di una cura contro l’Epidermolisi bollosa, e contro altre malattie rare.

Ricordiamo che Tom Holland tornerà a vestire i panni di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home, il lungometraggio del Marvel Cinematic Universe che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 15 dicembre.