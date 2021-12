The Boys Presents: Diabolical, Karl Urban presenta la serie animata di Prime Video

Karl Urban, interprete di Billy Butcher, annuncia il teaser della nuova serie animata di Prime Video, The Boys Presents: Diabolical.

A quanto pare, in attesa della terza stagione di The Boys, potremo goderci uno spin-off animato: The Boys Presents: Diabolical, serie presentata oggi da Karl Urban (interprete di Billy Butcher nel popolare show tratto dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson) con uno speciale teaser.

Le info in proposito sono ancora piuttosto scarse: Urban ha rivelato che saranno otto episodi, prossimamente in onda su Prime Video, scritti da Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer & Ilana Glazer, Evan Goldberg & Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland & Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

La serie animata va quindi ad aggiungersi a quella originale (di cui sono state concluse le riprese della terza stagione e siamo in attesa di una data d’uscita ufficiale) e dello spin-off “collegiale” annunciato a settembre.

