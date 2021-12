Redmi K50 Pro sarà il primo smartphone con all’interno il SoC Dimensity 9000?

Dopo la gara al primo telefono pronto a offrire per primo lo Snapdragon 8 Gen 1 appena arrivato sul mercato, non manca anche la possibilità di scoprire chi integrerà il SoC Dimensity 9000 targato MediaTek.

Questo è stato infatti presentato per primo, ma al momento non ha ancora avuto la possibilità di finire all’interno di alcun dispositivo, anche se il noto leaker Digital Chat Station ha fatto chiarezza sulla questione. A quanto pare, il debutto dovrebbe avvenire già nel mese di febbraio 2022, e a presentare il device per primo a quanto pare sarà proprio la nuova serie Redmi K50.

Sembra nello specifico la serie offrirà per ogni modello un dispositivo diverso, e che sarà il K50 Pro a integrare al suo interno il Dimensity 9000, stando a quel che sappiamo in grado di rivaleggiare contro l’offerta di Qualcomm, che invece si presenterebbe nel K50 Pro+.

A quanto pare entrambi i telefoni sarebbero in grado di supportare un alto refresh rate e la ricarica rapida a 100 W, forse quindi un colpo di scena per quel che concerne l’offerta di MediaTek. Stando a quel che sappiamo, i nuovi dispositivi saranno i primi Redmi con uno schermo 2K e frequenze di aggiornamento sopra i 60 Hz, ma siamo al momento ancora in attesa della presentazione ufficiale del tutto.