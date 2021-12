Raised by Wolves 2: il teaser trailer della seconda stagione della serie TV

HBO Max ha diffuso il trailer di Raised by Wolves 2, la seconda stagione della serie TV di fantascienza. Il telefilm è stato rinnovato l’anno scorso e ritornerà il 3 febbraio con i nuovi episodi. Nel filmato vediamo, tra gli altri, il personaggio di Madre interpretata da Amanda Collin mentre parla della capacità degli androidi di essere umani.

Ecco il teaser trailer di Raised by Wolves 2.

Nel filmato vediamo Padre e Madre assieme ai loro sei figli arrivare su una nuova colonia. Tra i nuovi membri del cast della seconda stagione ci sono: Peter Christoffersen (When the Dust Settles), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), James Harkness (The Victim, Anne Boleyn), Kim Engelbrecht (Eye in the Sky, The Flash) e Jennifer Saayeng (Cursed, The Capture).

La serie di fantascienza è stata una delle prime produzioni di telefilm originali di HBO Max, supportata dal produttore esecutivo Ridley Scott e dal creatore Aaron Guzikowski. Il telefilm Raised by Wolves segue due androidi chiamati Padre e Madre che hanno il compito di allevare bambini umani su un pianeta alieno dopo che la Terra è stata distrutta da una guerra religiosa tra Mitraici e atei.