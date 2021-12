Ozon debutta in Italia, cosa c’è da sapere sull’Amazon della Russia

Nel 2022 Amazon avrà un nuovo rivale. Tutto pronto per il debutto in Italia di Ozon, colosso dell'e-commerce nato in Russia. "Punteremo sul made in Italy".

Amazon ha un nuovo rivale. Si chiama Ozon ed è un e-commerce che nasce in Russia. Presto debutterà una versione interamente dedicata alla clientela italiana. «L’Italia è un paese importantissimo per noi», fa sapere un portavoce dell’e-commerce.

Il debutto di Ozon Italia è fissato per il 2022, l’azienda fa sapere che i marchi italiani occuperanno un posto di rilievo all’interno del sito. La scelta di puntare sul nostro paese, spiega l’amministratore delegato di Ozon, dipende innanzitutto dalle preferenze della clientela originale dell’e-commerce. I clienti russi vanno matti per il Made in Italy.

Sono 85 milioni, le persone al mese visitano la nostra app e il nostro sito: sono persone che spendono in Russia con Ozon e abbiamo 21 milioni di clienti che hanno realizzato almeno un acquisto nell’ultimo anno. Si tratta di un pubblico immenso, e ovviamente ci sono tante persone interessate ad acquistare brand italiani. Questo è il motivo per cui il prossimo anno pianifichiamo di lanciare le nostre operazioni in Italia

ha detto Alexander Shulgin, amministratore delegato di Ozon.

Il processo di internazionalizzazione di Ozon sta andando a gonfie vele. Nel 2020 ha realizzato un’IPO a Wall Street da oltre 1 miliardo di dollari. La più grande offerta iniziale di un’azienda russa dal 2017 ad oggi, scrive La Repubblica.

Ozon ha fatto i compiti a casa, perché nella sua intervista a Repubblica Shulgin ha più volte insistito sulla volontà da parte della sua azienda di tutelare e promuovere le aziende italiane. Un tema molto sentito quando nel nostro paese si parla dell’avanzata dei colossi del web.

Le società italiane potranno inserire i loro prodotti sulla nostra piattaforma e noi forniremo opzioni di logistica per le spedizioni in Russia e ritorno

ha spiegato.