Nimby – Not in my Backyard, trailer, foto e poster del film in sala dal 14 dicembre

Nimby - Not in my Backyard, di Teemu Nikki, arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre: I Wonder Pictures presenta trailer, poster e fotogallery della pellicola.

Arriva su IWONDERFULL.it e in contemporanea al cinema Nimby – Not in my Backyard, il nuovo film di Teemu Nikki, regista vincitore del premio del pubblico a Venezia 78 (Orizzonti Extra) con Il cieco che non voleva vedere Titanic: ecco trailer italiano, poster e foto gallery ufficiale.

Dopo il grande successo di pubblico e critica alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha conquistato il premio della sezione Orizzonti Extra con Il cieco che non voleva vedere Titanic, Teemu Nikki torna su IWONDERFULL.it e nei cinema italiani con un nuovo film. NIMBY è una commedia nera in cui, come sempre, il regista finlandese trova gli spunti per parlare del mondo contemporaneo con grande intelligenza e tagliente critica sociale.

NIMBY arriverà su IWONDERFULL.it, la piattaforma streaming di I Wonder Pictures in collaborazione con MYmovies, e contemporaneamente nei cinema a partire dal 14 dicembre, dopo essere stato presentato in anteprima al XXXI Noir in Festival, che si svolgerà a Milano dal 10 al 15 dicembre. Il regista Teemu Nikki accompagnerà il film al festival per incontrare il pubblico e la stampa.

Marv e Cara vivono a Helsinki, sono innamorate, ma la loro vita di coppia è arrivata a un bivio. L’improvviso annuncio della visita dei genitori di Cara, la cui madre è la responsabile dell’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, le mette di fronte alla necessità di confessare il loro amore alle famiglie. Decidono quindi di cominciare da quella di Marv, recandosi nel paesino natale della ragazza. Una volta giunte lì, si trovano di fronte a una manifestazione neonazista di cui fa parte anche l’ex fidanzato di Marv. Ma questa sarà solo la prima brutta sorpresa a cui andranno incontro.

