L’Xbox Series X in ed. Gucci da 10.000 dollari si mostra in un video unboxing

Curiosi di scoprire come è l'esclusiva Xbox Series X in edizione Gucci? Il più famoso youtuber del Giappone la mostra in un video unboxing.

Poche settimane fa Microsoft e Gucci hanno annunciato una speciale Xbox Series X prodotta esclusivamente in 100 copie. Costa 10.000 euro ed è brandizzata con il logo del brand di lusso. La console è custodita all’interno di una valigetta e viene venduta in bundle con due controller – anche loro brandizzati con il logo di Gucci.

Grazie a Hikakin possiamo farci un’idea più chiara di come è fatta l’Xbox Series X in edizione Gucci. Hikakin è lo youtuber di maggiore successo del Giappone, ha oltre 10 milioni di iscritti.

«Amo Gucci!», dice lo youtuber prima di mostrare al suo pubblico i suoi ultimi acquisti, tra cui alcuni vestiti della nuova capsule collection ‘Northface X Gucci’. Hikakin sostiene di aver comprato la console con i suoi soldi, ed effettivamente il video non ha nessuno dei disclaimer che normalmente accompagnano i contenuti pubblicitari realizzati in collaborazione con i brand. Il video ha già raggiunto oltre 600.000 visualizzazioni. È decisamente un colpaccio per Microsoft, che ha sempre fatto molta difficoltà a promuovere le sue console in Giappone (dove Nintendo e Playstation giocano in casa).

Hikakin, che ha già una normale Xbox Series X, ha spiegato che non intende usare questa edizione limitata per giocare. Al contrario la esporrà in soggiorno all’interno della sua valigetta.