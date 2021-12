Il Google Pixel Watch sarà fatto così: spuntano diverse foto ‘ufficiali’

Il primo smartwatch di Google non ha più segreti. Spuntano online diverse foto ufficiali del Google Pixel Watch.

Il Pixel Watch non ha più segreti. Spuntano online diverse immagini – a bassa risoluzione – di quello che dovrebbe essere il design ufficiale del primo smartwatch di Google. Le immagini sono coerenti con alcuni rumor emersi nei mesi passati, a partire dal design circolare del quadrante.

Il primo smartwatch di Google potrebbe uscire all’inizio del 2022, scrive XDA-Developers. Le immagini sono state presentate dallo youtuber e noto leaker John Prosser.

Prosser sostiene che le immagini facciano parte del materiale ufficiale preparato per la campagna marketing dello smartwatch. Non sono, dunque, dei render 3D CAD. Le immagini rivelano anche che il device si chiamerà effettivamente Google Pixel Watch, come inizialmente ipotizzato.

Le immagini mostrano un design estremamente simile a quello ipotizzato da Porsser in alcuni render non ufficiali pubblicati diversi mesi fa — al punto che viene da pensare che i render siano stati prodotti proprio partendo da queste immagini.

Il Google Pixel Watch internamente viene chiamato Rowan, oltre al quadrante circolare sappiamo che monterà l’ultima versione di WearOS e offrirà diverse funzioni dedicate alla salute e allo sport. E non solo, nelle diverse immagini ufficiali lo vediamo ad esempio in uso per effettuare telefonate e consultare il navigatore.