Facebook Messenger presto permetterà di dividere gli importi da pagare con amici e coinquilini

Messenger presto consentirà di dividere gli importi da pagare con amici e conoscenti. La nuova funzione ‘Split Payment‘ offre agli utenti un modo per dividere i pagamenti. Pensate al conto in comune per una vacanza fuori porta con gli amici, oppure ad un conto del ristorante da dividere ‘alla romana’.

Una volta creato l’importo in comune, è possibile invitare i contatti su Facebook Messenger che devono pagare la loro parte. Messenger dividerà automaticamente il totale in base al numero di partecipanti alla spesa. Il creatore della spesa in comune è libero di aggiungersi o escludersi.

I pagamenti avvengono attraverso Facebook Pay, l’importo viene trasferito direttamente sul conto corrente di chi ha organizzato la spesa.

Se fino ad oggi hai sempre avuto problemi a dividere le spese (e venire pagato) per le cene di gruppo, le spese domestiche in comune, o perfino per pagare l’affitto, non ti preoccupare: sta per diventare molto più semplice

recita l’annuncio pubblicato dal team di Facebook Messenger.

La feature verrà introdotta inizialmente esclusivamente per gli utenti statunitensi. Non sappiamo se e quando verrà portata anche in Europa.