eBay: un errore causa il ban di diversi utenti dalla piattaforma

Da non molto tempo, eBay ha per errore bannato dalla piattaforma un numero di utenti non ancora specificato, ma si è trattato di un problema che ha portato alla chiusura di account senza valide motivazioni. Per fortuna, l’azienda ha già avuto modo di accorgersi del problema, e come riportato sulle pagine di The Verge tutti i malcapitati sono stati avvisati per email della situazione, il che fa sì che questi possano per fortuna risolvere la situazione con una procedura guidata.

Ovviamente, nel giro di solamente qualche ora non sono mancati report in rete di ogni tipo, con un subreddit di r/ebay che è stato aperto proprio per segnalare il problema, dato che moltissimi utenti si sono accorti di essere stati ingiustamente sospesi dalla piattaforma, anche se ad esempio non hanno effettuato alcuna operazione nel corso dell’ultimo mese circa. Purtroppo però, mentre alcuni si troveranno solamente a dover seguire qualche noiosa procedura per risolvere il problema, la situazione non è stata così rosea per altri.

È stato infatti riportato che in seguito al ban delle puntate su delle aste, e purtroppo per casi così specifici pare non ci sia stata una soluzione. Trovate qui di seguito la dichiarazione di un utente tradotta che ha evidenziato la sua strana situazione:

Sono stato sospeso stanotte senza alcuna possibilità di contestare, ho avviato una chat online e una donna mi ha detto che il tutto non sarebbe stato discusso, per poi chiudere. Sono membro dal 1999, ho feedback 100% positivi e non ho mai venduto nulla per anni, mai una disputa, e ho comprato 5 piccoli oggetti lo scorso mese senza problemi.

In alcuni casi, specialmente su Twitter delle risposte sono arrivate dall’account ufficiale della piattaforma, e la situazione è infatti stata chiarita del tutto, mentre sembra che gli utenti stiano riuscendo a riottenere i propri account.