Spider-Man: No Way Home, i villain del film parlano della loro esperienza

Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx raccontano del loro ritorno nei panni di Green Goblin, Doc Ock ed Electro in Spider-Man: No Way Home.

Uno degli elementi più incredibili di Spider-Man: No Way Home è la presenza di tre avversari storici dell’Arrampicamuri… con il ritorno degli interpreti visti nelle precedenti due incarnazioni del personaggio, dirette da Sam Raimi e Marc Webb. Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx raccontano del loro ritorno, introdotti dallo stesso Tom Holland / Peter Parker:

Vedrete cose, in questo film, davvero mai viste: bombe zucca, tempeste di sabbia, il Multiverso… be’ sì forse potreste averle viste prima ma vi prometto che non le avete mai viste così, e non le avete mai viste insieme. (…) No Way Home è il culmine della trilogia Homecoming e l’inizio delle possibilità del Multiverso.

I tre attori si sono detti entusiasti del loro ritorno a qualcosa per loro già noto ma, al contempo, diverso rispetto a prima… e anche del fatto che i loro costumi sono più comodi, ora, di quanto non lo fossero al tempo della loro prima comparsa (Jamie Foxx si dice, ad esempio, molto felice del fatto che Electro non abbia più la pelle blu!).

Anche semplicemente il processo creativo e di realizzazione dei costumi ha fatto salti da gigante: mentre una volta dovevano perdere ore e ore a provare indosso agli attori singole parti dei costumi, ora basta una scansione del corpo per poter lavorare in 3D i vari pezzi e velocizzare il processo, senza la presenza diretta dell’attore.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange -, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film uscirà al cinema dal 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

