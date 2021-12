Scream 5: il cast spiega cosa rende Ghostface un’icona horror

Cosa rende un film horror grandioso? David Arquette, interprete di Dewey Riley nella saga di Scream, non ha dubbi: il “cattivo” deve avere un profilo iconico, proprio come quello di Ghostface, che sta tornando per il nuovo episodio della saga, Scream 5. In una breve featurette ufficiale, Arquette, Dylan Minnette (Wes Hicks), Courteney Cox (Gale Weathers), Melissa Barrera (Sam Carpenter) e il regista Tyler Gillett discutono proprio di questo aspetto.

Nel nuovo film (a gennaio nei cinema italiani) Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette torneranno a interpretare i loro ruoli iconici di Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley, insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Il film è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett da una sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick.

Questa la sinossi ufficiale:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

