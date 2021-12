Diario di una schiappa: una clip dal reboot per Disney+

05—Dic—2021 / 10:35 AM

Disney+ ha diffuso una nuova clip da Diario di una schiappa, film d’animazione reboot della serie ideata da Jeff Kinney, precedentemente adattata in live action e ora rielaborata in versione animata, disponibile ora in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Il primo libro della serie bestseller mondiale di Jeff Kinney arriva su Disney+ nella nuovissima avventura animata omonima, Diario di una schiappa:

Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alla scuola media. A peggiorare le cose, l’adorabile migliore amico di Greg, Rowley, sembra affrontare la vita e riuscire in tutto con estrema facilità! Mentre i dettagli dei suoi esilaranti – e spesso disastrosi – tentativi di sentirsi adeguato riempiono le pagine del suo diario, Greg impara ad apprezzare i veri amici e la soddisfazione che deriva dal lottare per ciò che è giusto.

Diretto da Swinton Scott (Futurama) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, nella versione originale Diario di una schiappa vanta le voci di Brady Noon (Stoffa da campioni: cambio di gioco), Ethan William Childress (mixed-ish) e Chris Diamantopoulos (Topolino).

Non è certo la prima volta che viene sviluppato un progetto audiovisivo dai libri di Kinney: sono stati precedentemente realizzati quattro film in live action, i primi tre nel 2010, 2011 e 2012, poi nel 2017 un quarto capitolo con cast completamente rinnovato. Ora è la volta del reboot totale, in forma animata… che sicuramente risolve il problema dei protagonisti che crescono troppo velocemente rispetto alla produzione dei film.

Leggi anche: