Xiaomi 12 avrà il retro in vetro? Parla un noto leaker

Non abbiamo ancora molte novità relative allo Xiaomi 12, che stando a quel che sappiamo dovrebbe essere presentato verso la fine di questo mese, dopo che Qualcomm ha finalmente ufficializzato i suoi SoC Snapdragon 8 Gen 1 top-end. Tuttavia, il noto leaker Digital Chat Station, dopo dei dettagli forniti tempo a dietro, è tornato a parlare del dispositivo.

Nonostante non si tratti di materiale da prendere come oro colato, abbiamo a che fare con uno dei leaker più affidabili del settore, ed è quindi alquanto probabile che il tutto venga confermato da parte del colosso cinese solamente nel giro di qualche settimana.

Quanto emerso è che la camera da 50 MP di cui il leaker aveva già fatto menzione, che potrebbe essere firmata Leica ed essere posta sul retro assieme ad altre due ancora non note, sarebbe appoggiata su una superficie in retro.

Esatto, proprio come lo Xiaomi Civi, purtroppo mai arrivato in Europa, è possibile che fra le novità del nuovo Xiaomi 12 ci sia una scocca in vetro, anche se per il momento purtroppo il tipster non si è ulteriormente sbottonato sulla questione. Staremo a vedere se la compagnia confermerà davvero il tutto sul finire di dicembre, e se la tanto chiacchierata ricarica rapida da 100 W risulterà compatibile con la batteria del dispositivo.