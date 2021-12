Spider-Man: No Way Home – Gli effetti speciali del film non sarebbero ancora pronti

Gli effetti speciali di Spider-Man: No Way Home non sarebbero ancora pronti per alcune scene del film, nonostante il lungometraggio sia in uscita il 15 dicembre.

Spider-Man: No Way Home a brevissimo uscirà nelle sale cinematografiche e, secondo quanto riferito dal caporedattore di Collider, gli effetti speciali del lungometraggio non sarebbero ancora pronti. Questo è quanto è stato riportato su Twitter da Steven Weintraub.

Ecco le sue parole:

Il film ancora non è completo, le riprese con gli effetti speciali finali non verranno consegnate prima della prossima settimana. Stanno con tempi molto ristretti, ed è una cosa che succede spesso con i blockbuster. Anche il minutaggio complessivo non si conosceva fino a pochissimi giorni fa.

Sembra quindi che che il fatto che gli effetti speciali debbano ancora essere consegnati per alcune scene non rappresenti un vero e proprio problema, perciò per il 15 dicembre Spider-Man: No Way Home sarà più che pronto per arrivare nelle sale cinematografiche.

Il film riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. E ci sarà pure l’apparizione del Green Goblin interpretato nuovamente da Willem Dafoe, oltre a Jamie Foxx come Electro.