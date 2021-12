Resident Evil: il primo filmato della nuova serie Netflix

Negli ultimi tempi i progetti su Resident Evil si stanno continuando ad avvicendare per quanto riguarda sia il piccolo che il grande schermo: Netflix, dopo aver realizzato la serie Resident Evil: Infinite Darkness, ha in lavorazione un altro progetto di cui è stato da poco pubblicato un breve filmato.

Ecco il primo filmato dedicato alla nuova serie Netflix su Resident Evil.

FIRST LOOK TEASER Netflix's Resident Evil – coming soon! pic.twitter.com/HLTh5YjfGP — What's on Netflix (@whatonnetflix) December 3, 2021

Come potete vedere nel video si vede l’iconico dobermann zombie. Si tratta di un piccolo antipasto per un progetto di cui è stato rivelato ancora poco. La serie si concentrerà sul personaggio Albert Wesker e sulla sua famiglia, e sarà ambientata su due piani temporali, uno incentrato sulla New Raccoon City, e l’altro dieci anni nel futuro. Il debutto del progetto avverrà entro il 2022. Il protagonista della serie sarà Lance Reddick, che vestirà i panni di Albert Wesker.

Per quanto riguarda la precedente miniserie distribuita sulla piattaforma streaming, Resident Evil: Infinite Darkness è ambientata canonicamente all’interno della saga videoludica, precisamente tra gli eventi del quarto e del quinto videogioco, con protagonisti Leon S. Kennedy e Claire Redfield.

Mentre per quanto riguarda Resident Evil: Welcome Raccoon City il lungometraggio è stato da poco distribuito nelle sale cinematografiche.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata al primo progetto su Resident Evil arrivato su Netflix: