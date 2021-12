OneDrive si aggiorna e permette di modificare le foto da desktop

Per fortuna, Microsoft non lavora solamente al fine di aggiornare i suoi pacchetti Office e il suo sistema per quel che riguarda i software, e la compagnia non si è infatti scordata del suo servizio di archiviazione in cloud OneDrive, utilizzato da moltissimi utenti.

Grazie al nuovo update inserito da parte del colosso di Redmond, gli utenti hanno ora modo di accedere direttamente da browser e modificare le immagini, un po’ come Google permette ormai da tempo di fare, anche se finalmente ora il rilascio della nuova funzionalità è stato completato e tutti gli utenti hanno di conseguenza modo di poterci mettere mano.

Semplicemente premendo su un’immagine, come evidenziato sul portale ufficiale della compagnia in un nuovo articolo dedicato all’update, si ha modo di premere su modificare per accedere all’editor personalizzato, il quale ovviamente non eguaglia dei programmi di modifica completa, ma lascia che gli utenti possano aggiungere qualche utile ritocco qua e là alle proprie immagini.

Risulta infine possibile salvare la foto modificata, integrando quindi le modifiche apportate al tutto, oppure optare per la realizzazione di una copia, lasciando quindi l’originale intoccata all’interno del servizio di cloud della compagnia.