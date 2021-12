Non aprite quella Porta: le prime immagini del film sequel Netflix in uscita a febbraio

Dalla saga cult su Non Aprite quella Porta arriva un altro lungometraggio, e questa volta si tratta di un sequel, che verrà distribuito direttamente su Netflix e che uscirà il 18 febbraio: grazie a Entertainment Weekly possiamo vedere le prime immagini del film che rivelano anche la presenza di Leatherface.

Ecco le prime immagini del sequel di Non Aprite quella Porta.

Il produttore Fede Alvarez ha detto sul progetto:

Sembra un qualcosa di familiare per me, considerando il lavoro che ho fatto su Evil Dead. Io e Rodo abbiamo cercato di lavorare in una maniera tale che questo film non potesse deludere i fan. Si tratta di un lungometraggio veramente duro, ma, allo stesso tempo, ha la semplicità del film originale. Abbiamo lavorato su una premessa semplice capace di creare un effetto domino. Ogni cosa è posizionata nella giusta maniera, perciò basta far scattare il primo domino e tutto va di conseguenza.

David Blue Garcia (Tejano) ha diretto il lungometraggio per Legendary, che è stato scritto da Chris Thomas Devlin. Olwen Fouéré (Mandy) interpreterà Sally Hardesty, la final girl che era stata interpretata da Marilyn Burns nel film originale del 1974. Elsie Fisher (“Castle Rock”), Sarah Yarkin (Happy Death Day 2U), Mark Burnham (Wrong Cops), Moe Dunford (The Dig), Olwen Fouéré (Mandy), Alice Krige (“Star Trek”), Jacob Latimore (The Maze Runner), Nell Hudson (Victoria), Jessica Allain (The Laundromat), Sam Douglas (Snatch), William Hope (Dark Shadows) e Jolyon Coy (“War & Peace”) compongono il cast del lungometraggio.