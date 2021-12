Metal Men: in sviluppo un film d’animazione sui personaggi DC Comics

DC Comics è pronta a realizzare un altro film d’animazione, questa volta concentrato su un gruppo di supereroi della casa editrice non molto popolari: si tratta dei Metal Men, personaggi ideati nel 1962 da Robert Kanigher e Ross Andru.

Il film d’animazione sui Metal Men sarà realizzato da Warner Animation Group, ed a lavorarci ci saranno Ron Clements e John Musker, artisti che hanno già lavorato a opere come La Sirenetta, Aladdin ed Hercules. I due produrranno, dirigeranno e scriveranno il film d’animazione. Alla sceneggiatura lavorerà anche Celeste Ballard, che ha già partecipato a Space Jam: A New Legacy.

I Metal Men hanno fatto il loro esordio nei fumetti in Showcase #37, e le loro storie hanno come protagonisti un gruppo di robot con delle abilità particolari. Il super gruppo è composto da Gold, Iron, Lead, Mercury, Tin, e Tina. A guidare il gruppo c’è il loro creatore Dr. Will Magnus.

I Metal Men sono già comparsi in altri film d’animazione, anche se mai come protagonisti, mente Will Magnus è stato nominato in un episodio di Arrow nel 2019. I personaggi dei Metal Men sono ricomparsi nei fumetti con una miniserie di dodici numeri uscita tra il 2019 ed il 2020.