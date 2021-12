The Thanksgiving Text: una curiosa storia condivisa su Twitter diventerà un film originale Netflix

Un’insolita storia condivisa su Twitter diventerà un film originale di Netflix. The Thanksgiving Text racconta la storia vera di un invito al pranzo del ringraziamento inviato per errore. La storia risale a cinque anni fa, quando l’afroamericano Jamal Hinton ricevette un SMS da una sconosciuta che lo invitava a casa sua per il Thanks Giving. “Spero proprio che tu ce la faccia a venire”, recitava il messaggio inviato da una donna molto più anziana, Wanda Dench.

Peccato che avesse sbagliato numero. Poco male, perché alla richiesta del ragazzo di poter comunque presentarsi a pranzo, nonostante il disguido, la donna ha detto di sì. “Certo, del resto è quello che fanno le nonne”.

Somebody grandma is coming in clutch this year!! Ayee!!! pic.twitter.com/QGrx83nHLl — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) November 15, 2016

Jamal Hinton all’epoca aveva condiviso gli screen della conversazione su Twitter e il post era diventato estremamente virale — tant’è che i due protagonisti hanno decine di migliaia di follower. Nel frattempo i due sono diventati ovviamente molto amici e leggenda vuole che si vedano ancora per pranzare assieme ad ogni festa del ringraziamento.

Non è la prima volta che una storia affascinante condivisa su Twitter diventa un film. #TheStory di Zola si basa su un thread di Twitter ed ha ottenuto ottime recensioni.