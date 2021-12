Lasciarsi un giorno a Roma: trailer e poster del nuovo film di Edoardo Leo

Arriverà su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile on demand, dal 1° gennaio, Lasciarsi un giorno a Roma, il nuovo film di Edoardo Leo: ecco il trailer.

Vision Distribution e SKY presentano il primo trailer e il poster di Lasciarsi un giorno a Roma, il nuovo film di Edoardo Leo in arrivo il prossimo 1° gennaio, su Sky Cinema, NOW e on demand.

Nel cast, oltre allo stesso Edoardo Leo, anche Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Una co-produzione italo-spagnola ITALIAN INTERNATIONAL FILM – NEO ART PRODUCCIONES, con ision Distribution, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Quanto è difficile separarsi dopo un lungo rapporto, dopo dieci anni di convivenza o di matrimonio? Quanto è difficile trovare le parole, i modi? Quanto è complicato voler lasciare un uomo senza farlo soffrire? E se un giorno, in un momento di disperazione e solitudine si scrivesse ad una posta del cuore? Per sfogarsi o per trovare qualcuno che ci suggerisse come fare, come riuscire a separarci senza far soffrire il nostro partner? Ma soprattutto cosa succederebbe se quella lettera anonima arrivasse proprio al nostro compagno?

