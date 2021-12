Animali Fantastici: I Segreti di Silente, il logotitolo giapponese con la fenice e il saluto di David Yates

Animali Fantastici: I Segreti di Silente arriverà in Giappone in contemporanea con il Regno Unito:ecco il logotitolo e il saluto di David Yates ai fan.

Spesso i film occidentali arrivano in Giappone con molta calma, per una serie di dinamiche interne di mercato: certi blockbuster, ad ogni modo, sono troppo imponenti a livello di possibili spoiler. Uno di questi è sicuramente Animali Fantastici: I Segreti di Silente, che nel paese del sol levante arriverà in day and date con la versione originale britannica, l’8 aprile 2022, come svelato dallo stesso regista David Yates.

Yates, che ha diretto gli ultimi quattro film di Harry Potter e ha poi portato la sua esperienza anche sul set di Animali Fantastici, avvisa i fan nipponici dell’uscita del film, che svelerà (come da titolo) un importante segreto di Albus Silente. Inoltre, l’account Twitter giapponese del Wizarding World ha svelato il logotitolo nipponico del film, che traduce semplicemente il titolo in maniera pedissequa ma aggiunge, alla bacchetta già presente nei loghi internazionali, una fenice stilizzata all’interno del katakana “BI”.

Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale per l’Italia. Questa la sinossi ufficiale:

Ne Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?

