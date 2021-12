Android TV 12 è arrivato: disponibile l’UI in 4K

Android TV 12 è disponibile per gli utenti, e aggiornando i propri dispositivi si avrà modo di fruire di alcune piccoli miglioramenti, fra cui un UI in 4K rinnovata.

Il nuovo update di Android TV è stato finalmente rilasciato da parte di Google, ed è pronto ad arrivare sui dispositivi degli utenti, come confermato dagli sviluppatori e riportato sulle pagine di Gizmochina.

Fra le principali novità troviamo un miglioramento dell’interfaccia per i dispositivi 4K, visto che questa veniva comunque renderizzata in 1080p su ogni device, creando in alcuni casi piccoli problemi grafici. Non manca anche un nuovo blur del background utile a separare gli elementi fra i vari layer del dispositivo per evitare confusione durante la navigazione.

Si parla poi di una nuova impostazione per regolare il refresh rate, con la possibilità per le applicazioni di regolarsi in base a quanto sta venendo visualizzato su schermo. Google ha ora inoltre implementato degli specifici indicatori legati alla privacy, i quali specificano l’utilizzo di fotocamere e microfoni su schermo.

Non abbiamo a che fare con cambiamenti particolarmente significativi, ma con piccoli miglioramenti arrivati da parte del colosso per migliorare l’ecosistema, i quali si faranno notare in particolar modo da chi possiede un pannello con risoluzione 4K e risulta maggiormente fluido rispetto allo standard grazie a un refresh rate sopra i 60 Hz.