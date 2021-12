Uber si prenota direttamente da WhatsApp, parte l’esperimento in India

In India per prenotare un Uber basta WhatsApp. La nuova feature è stata introdotta questa settimana, l’alleanza con WhatsApp permetterà ad Uber di cementificare la sua posizione, accedendo ad un bacino di utenti immenso. In India WhatsApp ha oltre 500 milioni di utenti attivi.

A partire da questa settimana inizieremo a distribuire un nuovo servizio: sarà possibile prenotare una corsa con Uber direttamente da WhatsApp, usando un chatbot creato ad hoc

si legge nel blog ufficiale dell’azienda. Uber è attivo in India dal 2013, il servizio è disponibile in 70 diverse città. Gli utenti indiani non dovranno più scaricare l’app di Uber. Sarà possibile seguire ogni aspetto del servizio – dalla registrazione dell’account, passando per le prenotazioni e le notifiche – direttamente da WhatsApp.

Inizialmente l’integrazione tra WhatsApp e Uber sarà disponibile esclusivamente a Lucknow, capitale dell’Uttar Pradesh. Nel corso del 2022 il servizio verrà portato anche in altre città.

Il servizio è localizzato esclusivamente in inglese, mentre il supporto alle altre lingue parlate in India è atteso sempre per il 2022. Al momento non si hanno notizie di una possibile integrazione tra WhatsApp e Uber anche nel resto del mondo.