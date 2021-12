Strappare lungo i bordi: Zerocalcare ci mostra gli easter egg della serie

All'interno della serie animata Strappare lungo i bordi Zerocalcare ha nascosto in bella vista una miriade di easter egg: scopriamoli insieme a lui.

02—Dic—2021 / 11:30 AM

Michele Rech, aka Zerocalcare, ci porta all’interno della serie Strappare lungo i bordi e ci racconta come sono nati e dove si trovano alcuni degli easter egg che “infarciscono” il suo show di successo, con un lungo video ricco di chicche.

Strappare lungo i bordi è disponibile su Netflix dal 17 novembre: prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, è la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancano personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce è di Valerio Mastandrea.

