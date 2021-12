Qualcomm punta anche sui desktop, presentato lo Snapdragon 8cx Gen 3

Anche se il focus di Qualcomm non è sicuramente quello dei SoC per dispositivi desktop, la compagnia è tornata ad affacciarsi a quest’ambito. Parliamo nello specifico di un nuovo arrivato per la serie Snapdragon 8cx, il quale punta a migliorare le performance del secondo modello. Lo Snapdragon 8cx Gen 3 è stato svelato nel corso del Tech Summit 2021 assieme allo Snapdragon 8 Gen 1, di cui vi abbiamo parlato in questo approfondimento.

La piattaforma si presenta come la prima CPU basata su un processo a 5nm che arriva su Windows, e punta di conseguenza a competere con le offerta di AMD, Intel e con gli M1 di Apple. Come svelato, rispetto alle piattaforme competitive basate su x86 il nuovo processore contenuto nel SoC risulta fino all’85% più veloce per quel che riguarda le performance, con una GPU che migliora di circa il 60% le possibilità di quella del precedente modello, lo Snapdragon 8cx Gen 2.

Questa ha anche un occhio di riguardo per quel che riguarda il mondo del gaming, in quanto si presenta con supporto a schermi Full HD con refresh rate fino a 120 Hz. Come ultimo dettaglio, anche se non di certo da trascurare, ci troviamo davanti a un risparmio dell’energia di circa il 50% rispetto a quanto presentato dalla competizione, ma non è mancata anche la possibilità di migliorare le comunicazioni grazie al dispositivo in questione, il quale offre funzionalità come Auto focus, auto bilanciamento del bianco e auto regolazione dell’esposizione per la webcam dei laptop.

Staremo a vedere quali saranno gli effettivi risultati e i confronti del nuovo gioiellino targato Qualcomm, che nonostante fosse anticipato da tempo potrebbe mettere in difficoltà nel corso del tempo le rivali presenti sul mercato, forse pronte a rispondere con dei nuovi chip all’agguerritissima concorrenza.