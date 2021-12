Pinocchio: Guillermo Del Toro annuncia che il film uscirà nel 2022

Guillermo Del Toro ha parlato di recente a Collider rivelando che il suo film su Pinocchio arriverà sulla piattaforma streaming Netflix nel 2022, nell’ultimo quarto dell’anno. Il lungometraggio animato inizialmente doveva uscire entro il 2021.

Ecco le parole di Del Toro a Collider:

Pinocchio uscirà nell’ultimo quarto dell’anno del 2022. E questa è una cosa curiosa, considerando che sono quasi passati cinque anni dall’uscita de La Forma dell’Acqua, ed ora arriveranno due miei film uno dopo l’altro.

Sembra che i motivi dietro questa decisione possano trovarsi in un accordo tra Netflix e Guillermo Del Toro per evitare che il regista possa proporre troppi progetti in poco tempo, considerando che a breve uscirà il suo Nightmare Alley.

Guillermo Del Toro ha definito Pinocchio un film davvero personale, considerando che, a suo parere, sia la storia di Collodi che Frankenstein rappresentano praticamente lo stesso tipo di racconto. Il cast vocale originale del progetto prevede la presenza di Cate Blanchett, Christoph Waltz, Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Tilda Swinton, Tim Black Nelson, Ron Perlman, John Turturro, Burn Gorman, Gregory Mann, e David Bradley.

