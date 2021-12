La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: un nuovo spot e il dietro le quinte col cast

C’è molta curiosità in proposito alla nuova opera di Guillermo del Toro, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: ecco che Searchlight Pictures diffonde non solo un nuovo spot ma anche un interessante dietro le quinte (ricco di footage inedito) con le interviste al regista e ad alcuni degli interpreti della pellicola, come Cate Blanchett, Ron Perlman, David Strathairn e Willem Dafoe.

Nel film La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, un giovane e ambizioso giostraio (Bradley Cooper) con un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte frequenta una psichiatra (Cate Blanchett) che è ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly (Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell’alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle.

