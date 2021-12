Only Murders in the Building 2: Cara Delevigne entra nel cast della seconda stagione

Per la seconda stagione di Only Murders in the Building è stata annunciata la presenza dell'attrice Cara Delevigne.

Un nome importante si aggiunge al cast della seconda stagione di Only Murders in the Building: stiamo parlando di Cara Delevigne, che nelle nuove puntate della serie TV vestirà i panni di Alice, un’esperta di arte che verrà coinvolta nei misteri di cui si occuperanno Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

La presenza di Cara Delevigne in Only Murders in the Building 2 non fa che confermare la più che avviata carriera dell’interprete che ha iniziato il suo percorso come modella, ma che negli ultimi anni ha partecipato a progetti come Suicide Squad, Valerian e la città dei mille pianeti, ed anche Carnival Row.

Only Murders in the Building è sviluppato da Hulu ed è disponibile in Italia su Disney+. Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.