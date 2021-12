Apple Car perde l’ennesimo pezzo, molla l’ex Tesla Michael Schwekutsch

La divisione automotive di Apple perde un pezzo importante. Lascia Michael Schwekutsch, veterano dell’automotive con un passato in Tesla che era stato assunto solamente nel 2019. È l’ennesima defezione importante per la divisione Special Projects Group di Apple. A settembre aveva mollato anche Doug Field , già ex vicepresidente della divisione poi passato a Ford.

Durante la sua carriera Michael Schwekutsch ha firmato oltre 100 diversi brevetti, lavorando al design di diversi veicoli ma anche ai primi prototipi del powertrain elettrico usato da Tesla. Schwekutsch ha collaborato alla divisione EV di diversi brand di primo piano, oltre a Tesla anche Porsche e BMW.

Da Apple a Archer: l’ingegnere entrerà a far parte del team della startup Archer, che si occupa della progettazione di VTOL elettrici – i cosiddetti taxi volanti.

L’unico modo per riformare veramente l’impatto umano sul clima è non concentrarsi esclusivamente sulle auto, dobbiamo rendere più sostenibili anche gli altri mezzi di trasporto. I trasporti aerei hanno un’enorme opportunità per diventare più sostenibili

ha detto Schwekutsch alla CNBC, spiegando le ragioni della sua scelta di lavorare per un nuovo settore.

Recentemente sono uscite nuove indiscrezioni su quella che sarà la prima auto di Apple. Non una semplice auto: secondo un lungo articolo di Bloomberg, Cupertino sta lavorando ad una vera e propria auto completamente autonoma, al punto che potrebbe non avere il volante.